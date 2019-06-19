Жители города Сибай в Башкирии пожаловались Владимиру Путину на тлеющий карьер

Они записали видеообращение на «Прямую линию» президента с просьбой решить экологическую проблему. По словам горожан, карьер, принадлежащий Уральской горно-металлургической компании, загрязняет воздух с ноября прошлого года. Город поглотил смог, а концентрация диоксида серы в воздухе превышена в десятки раз. Жители утверждают, что нарушения были зафиксированы только после приезда представителей Совета по правам человека.