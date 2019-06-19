Еще одна компания, участвовавшая в незаконном отлове косаток, получила крупный штраф
За нарушения правил рыболовства Сочинский дельфинарий был наказан почти на 38 миллионов рублей. Об этом сообщают РИА Новости.
С ноября прошлого года в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье содержатся 100 косаток и белух. Их якобы планировали продать в китайские океанариумы.
Сахалинский областной суд признал, что обитателей бухты выловили незаконно. Административные дела возбудили в отношении четырех компаний.