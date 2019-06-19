Представители США, Великобритании, Франции и Германии обсудят ситуацию вокруг Ирана

По данным источника Reuters, переговоры запланированы на следующей неделе в Париже. Туда, в частности, якобы должен направиться спецпредставитель Госдепа Брайан Хук. В американском внешнеполитическом ведомстве официально это не подтвердили.

На прошлой неделе в Оманском заливе потерпели бедствие два танкера норвежской и японской компаний. По некоторым данным, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в нападении Иран, в Тегеране свою причастность к инциденту отвергают.