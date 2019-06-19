Гранитную лестницу возле Российской государственной библиотеки в Москве начали перекладывать второй раз за четыре года

Как пояснили «Коммерсанту» в департаменте столичного капитального ремонта, это связано с ее аварийным состоянием. В 2016 году, по словам столичных властей, ремонт был сделан лишь для «безопасного временного пользования».

По данным источника газеты, новые и старые работы могут входить в состав закрытых тендеров на благоустройство зоны вокруг Кремля. В 2016-2017 годах на эти цели выделили почти 3,5 миллиарда рублей. Сколько из них потратили на ремонт лестницы, не уточняется.