Фонд Baring Vostok утратил контроль над банком Восточный

Фонд, основанный американским инвестором Майклом Калви передал 10% акций компании Фонвижн Артема Аветисяна. Решение о принудительном опционе ранее принял Амурский арбитражный суд.

Baring Vostok намерены обжаловать это решение. В компании сказали, что оно было принято «в пользу рейдеров, которые отправили за решетку невиновных людей». Майкл Калви, который находится под домашним арестом на время следствия говорил, что именно этот опцион стал поводом для возбуждения против него уголовного дела.