Цены производителей на бензин в мае выросли более чем на 17%

Это следует из данных Росстата.

Производители автомобильного бензина в России в мае повысили цены на свою продукцию в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата. Значительно выросла стоимость и на некоторые другие нефтепродукты. По данным статистической службы, к колебаниям розничных цен это не привело, поскольку в начале года было зафиксировано значительное снижение. При этом ранее о росте цен в рознице в Сибири и Дальнем Востоке писали СМИ. Вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание с представителями нефтяных компаний, после которого его представитель сообщил, что в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано. Напомню, что ситуация на рынке обострилась весной прошлого года, когда производители резко повысили стоимость бензина и дизтоплива. Правительству удалось договориться с нефтекомпаниями о сдерживании цен. В марте соглашение продлили до конца июня.

В Минэнерго ранее отмечали, что рост розничных цен на бензин останется в пределах инфляции и в следующем году