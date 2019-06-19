Правозащитники запустили проект по мониторингу преследования граждан за высказывания в интернете

Речь идет о базе уголовных и административных дел на сайте Blackscreen.report, пишет газета «Коммерсантъ». Авторами проекта являются Комитет гражданских инициатив и общественная организация «Роскомсвобода». Там, как передает издание, собирается информация о делах, причиной которых стали «слова, цитаты, картинки, анекдоты, аудиозаписи и прочие публикации». В «Роскомсвободе» говорят, что обновляют базу в реальном времени, а все дела за высказывания в интернете размещают на карте России.

По словам руководителя организации Артема Козлюка, можно будет отслеживать ход дел, изучать мнения экспертов и, таким образом, «повысить прозрачность судопроизводства». В «Роскомсвободе» также полагают, что частичная декриминализация «экстремистской» статьи 282 не снизила напряженность, поскольку увеличилось число дел по законам о фейковых новостях и об оскорблении органов власти и госсимволов.

В Госдуме сказали, что правоприменение закона об оскорблении институтов власти беспокоит депутатов. По словам главы комитета по информационной политике Леонида Левина, региональные элиты с помощью него пытаются сводить счеты с журналистами и общественниками.