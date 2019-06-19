Имена тех, кто причастен к крушению малазийского Боинга в июле 2014го, могут быть названы сегодня

Имена тех, кто причастен к крушению малазийского Боинга, сбитого в июле 2014го неподалёку от Донецка, могут быть названы сегодня в Нидерландах. Международная следственная группа обнародует новую информацию по громкому делу.

Следователи, как ожидается, впервые откроют имена тех, кто несёт ответственность за сбитый лайнер и гибель 298ми человек, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Пресс-конференция начнётся в два часа дня по Москве. Деталей прокуратура Нидерландов не раскрывает. Международная следственная группа – в неё входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины — в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении лайнера. Эксперты установили, что комплекс «Бук», из которого под Донецком сбили самолёт, принадлежал 53й зенитной ракетной бригаде ПВО, она базируется в Курске. Ракета по данным следствия была запущена из района города Снежное, с территории, подконтрольной сепаратистам. Круг подозреваемых по делу о крушении Боинга уменьшился до нескольких десятков человек, ранее сообщил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке. К организации доставки ЗРК в Донбасс по данным Новой газеты может быть причастен российский отставной полковник Сергей Дубинский.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к крушению Боинга.