Комитет Госдумы по культуре сегодня изучит законопроект о борьбе с «билетной мафией»

Документ, внесенный в парламент правительством, предполагает запрет продажи билетов по цене выше указанной на нем стоимости. Кроме того, предлагается утвердить норму, согласно которой реализацией билетов наряду с культурными учреждениями могут только те лица, которые подписали с ними договор. Максимальная наценка при этом может составлять не более 10% — но она должна касаться лишь оказания сопутствующих услуг. Кроме того, законопроект, в случае его принятия, позволит продавать приобретенный в личных целях билет на спектакль или музейную выставку только один раз – и цена также не может быть выше той, что указана на билете. Эти нормы уже были одобрены Госдумой в первом чтении. Ко второму законодатели внесли поправки, согласно которым театры или музеи будут возвращать стоимость билета, если, к примеру, зрители пропустили спектакль по болезни или смерти родственника. Правда, это должно будет подтверждаться документально.

ОТВОДКА

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с «билетной мафией» во втором чтении в ближайшие дни. Вступить же, как предполагают в парламенте, он должен уже с 1 сентября.