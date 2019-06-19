Уткин: ФИФА разорится, если решит перенести ЧМ по футболу в Катаре в другую страну из-за возможных фактов коррупции

ФИФА разорится, если решит перенести чемпионат мира по футболу в Катаре в другую страну из-за возможных фактов коррупции, считает спортивный журналист и Youtube-блогер Василий Уткин.

Напомним, что бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, который достался Катару.