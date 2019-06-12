Совместная следственная группа JIT сегодня должна обнародовать новые данные в связи с расследованием дела Боинга MH17

В частности, могут быть названы ответственные за эту трагедию.

Вряд ли мы получим ответ на вопрос, кто отправил на Украину Бук, из которого был совершен выстрел по малазийскому боингу, сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

Вряд ли поведение Российской Федерации после оглашения новых данных изменится, добавил Алексашенко.

Голландские СМИ назвали имена военных, предположительно причастных к крушению Боинга в небе над Украиной в 2014 году. Завтра пресс-конференцию на эту тему даст международная следственная группа, занимавшаяся расследованием трагедии, в которой погибло 298 человек.

В новостной программе Nieuwsuur, выходящей в эфире нидерландского канала NOS, показали сюжет, в котором называются имена людей, вероятно причастных к катастрофе рейса MH17. Среди них ветеран ГРУ Сергей Дубинский, позывной «Хмурый», он, как утверждается, был организатором боевого применения комплекса «Бук», из которого был сбит Боинг. Второй – подполковник запаса российских ВДВ Олег Пулатов, позывной «Гроза», он мог находиться рядом с установкой в момент пуска. В материале также говориться о командире дислоцированной в Курске 53-й бригады ПВО российской армии Сергее Мучкаеве.

Отметим, что этот сюжет вышел накануне пресс-конференции Совместной следственной группы, которая, как ожидается, сегодня впервые назовет виновных в крушении Боинга. Фигурируют ли среди них россияне, о которых говорилось в материале голландских журналистов, неизвестно. Новые данные о катастрофе также обещала обнародовать расследовательская группа Bellingcat.

Следователи ранее заявляли о том, Боинг был сбит из «Бука» с подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области. Установку на Украину привезли из России. Москва свою причастность к катастрофе отрицает.