Чеченского блогера депортируют из Польши в Россию

Об этом " Медиазоне" рассказал сам Тумсо Абдурахманов, покинувший республику из-за конфликта с руководством Чечни. В марте этого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил «кровную месть» Абдурахманову за то, что тот назвал Ахмата Кадырова «никем» и «предателем чеченского народа». При этом Даудов уточнил, что убивать блогера не будут, а «удивительным образом повеселят». Отменить экстрадицию Абдурахманова в Россию ранее призывала правозащитная организация Amnesty International. Правозащитники уверены, что возвращение в страну грозит ему пытками и несправедливым преследованием.