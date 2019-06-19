Судебные приставы не нашли ряд картин, арестованных по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Об этом RNS сообщили в пресс-службе банка. Картин не оказалось ни в хранилищах, ни в экспозиции Института русского реалистического искусства. Речь идет о полотнах Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки, Александра Герасимова, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей. Сотрудники музея рассказали, что работы передали кипрской компании, связанной с супругой Ананьева. В мае Арбитражный суд наложил обеспечительный арест на имущество братьев Ананьевых по делу о выводе сотен миллиардов рублей за границу.