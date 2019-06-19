Совет Госдумы сегодня рассмотрит вопрос о возвращении России в ПАСЕ

Депутаты обсудят вопрос подачи российской делегацией заявки на участие в сессии ПАСЕ, она пройдет на следующей неделе. Парламентарии также намерены утвердить состав делегации и руководителя. Им, скорее всего, станет зампредседателя Госдумы Пётр Толстой, уточняет РИА. В состав делегации могут войти и депутаты от Крыма и Севастополя. Россию лишили права голоса в ПАСЕ после присоединения полуострова в 14м году, позже Москва отказалась участвовать в работе ассамблеи и платить членские взносы. В начале месяца регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, в которой предложил российской делегации, а также Боснии и Герцеговине участвовать в ближайшей сессии. Проект рассмотрят на пленарной сессии в Страсбурге 24 июня. Резолюция даёт России право голосовать, выступать и участвовать в работе ассамблеи. Если документ примут — Россия официально направит заявку на возвращение в ПАСЕ и в следующий вторник войдёт в зал заседаний, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если Россию лишат каких-либо полномочий, она оставит за собой право покинуть ассамблею.

Резолюцию, которая позволяет России вернуться в ПАСЕ, внёс член ассамблеи от Бельгии.