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06:05, 19 июня 2019

В Петрозаводске сегодня продолжатся слушания по делу историка Юрия Дмитриева

Его обвиняют в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.

Глава карельского отделения «Мемориала» находится под стражей уже почти год. Петрозаводский городской суд рассматривает его дело уже во второй раз. В первый раз Дмитриева оправдали, назначив только 2,5 года ограничения свободы за незаконное хранение деталей огнестрельного оружия. При этом ему вменяли только изготовление порнографических снимков приемной дочери, однако Верховный суд Карелии приговор отменил. Сейчас оба дела, в том числе о насилии над несовершеннолетней, объединены в одно. Сам историк и глава карельского «Мемориала» свою вину не признает ни по одному из пунктов: в частности, Дмитриев говорил, что снимки делал для контроля над развитием девочки, которую он удочерил истощенной. На предыдущем заседании она начала давать свои показания, как ожидается, ее продолжат допрашивать и на ближайшем заседании. Кроме того, суд допросил и бабушку девочки. Процесс проходит в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев занимался исследованиями Сандармоха – одного из крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий на северо-западе России.



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