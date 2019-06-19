Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи

Как сообщает Франс Пресс, накануне Платини был задержан во французском Нантере. Знаменитый футболист проходит по делу о коррупции при выборах места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Представитель француза Жан-Кристоф Алькье утверждал, что экс-чиновника задержали исключительно для дачи свидетельских показаний, и чтобы другие фигуранты не могли договориться за рамками разбирательства.

Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков не верит в виновность задержанного по подозрению в коррупции бывшего главу Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини, но отмечает, что допускает обоснованность действий правоохранительных органов.

Вячеслав Колосков не исключил, что чемпионат мира в 2022 году может быть перенесен из Катара в другую страну, если будут доказаны факты коррупции.