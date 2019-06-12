Международная следственная группа назовет сегодня в Нидерландах причастных к крушению Боинга, сбитого в Донбассе

Следователи, как ожидается, впервые объявят тех, кто несёт ответственность за сбитый в 2014 году пассажирский лайнер и гибель 298-ми человек. Следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении малазийского самолета. Эксперты установили, что комплекс «Бук», из которого сбили рейс MH17, был передислоцирован из Курской области, а ракета была выпущена с территории, подконтрольной сепаратистам. Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к крушению Боинга.

Совместная следственная группа JIT сегодня должна обнародовать новые данные в связи с расследованием дела Боинга MH17. В частности, могут быть названы ответственные за эту трагедию. Следствие уже показало свою необъективность. Об этом ранее сказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Он подчеркнул, что эти действия со стороны группы дискредитировали её следствие.

Вряд ли это изменит официальную позицию России в связи с катастрофой малазийского боинга, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Но вряд ли те люди, чьи имена назовут в связи с катастрофой, будут чувствовать себя в комфорте и безопасности, заключил Баунов.