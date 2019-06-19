Международная следственная группа сегодня назовет ответственных за гибель Боинга в  Донбассе.

В первую очередь о новых результатах расследования в закрытом режиме проинформируют родственников погибших. Затем журналистам сообщат имена четырех подозреваемых в причастности к крушению, сбитого в 2014 году, лайнера. Сегодня же обещала обнародовать свой доклад и расследовательская группа Bellingcat. В 100 страничном документе, как ожидается, будут указаны имена, причастных к трагедии сбитого рейса MH17".