При отказе от заграждений в судах приставы не смогут обеспечивать безопасность процессов.
Об этом заявил Глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Замородских. По его словам, участники судебных заседаний подвергнутся риску, если скамья подсудимых будет находиться тут же — среди участников процесса. Чиновника поддержал командир полка охраны и конвоирования управления МВД по Москве Леонид Спасский. Осенью 2018 года в сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете в судах клеток и «аквариумов». Генпрокуратура и правительство поддержали этот законопроект.