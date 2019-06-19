В  Палате представителей США просят ФБ повременить с выпуском собственной криптовалюты «Либра».

Председатель комитета по финансовым услугам Палаты Максин Уотерс призвала компанию подождать пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки. Уотерс также настаивает на выступлении руководителей ФБ на слушаниях в Конгрессе, посвященных Libra. Она напомнила, что соцсеть неоднократно демонстрировала пренебрежение к защите личных] данных пользователей. Накануне Facebook объявила, что запустит в обращение Libra в 2020 году.