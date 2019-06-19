В Петрозаводске сегодня продолжатся слушания по делу историка Юрия Дмитриева.

Его обвиняют в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью Глава карельского отделения «Мемориала» находится под стражей уже почти год. Петрозаводский городской суд рассматривает его дело уже во второй раз. В первый раз Дмитриева оправдали, назначив лишь 2,5 года ограничения свободы за незаконное хранение деталей огнестрельного оружия. При этом ему вменяли только изготовление порноснимков приемной дочери, однако Верховный суд Карелии приговор отменил. Сам историк свою вину не признает. Процесс проходит в закрытом режиме.