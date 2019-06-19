Международная следственная группа назовет сегодня в Нидерландах причастных к крушению Боинга, сбитого в Донбассе.

Следователи, как ожидается, впервые объявят тех, кто несёт ответственность за сбитый в 2014 году пассажирский лайнер и гибель 298ми человек. Следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении малазийского самолета. Эксперты установили, что комплекс «Бук», из которого сбили рейс MH17, был передислоцирован из Курской области, а ракета была выпущена с территории, подконтрольной сепаратистам. Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к крушению Боинга.