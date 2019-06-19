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03:10, 19 июня 2019

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric выплатит штраф в  1 миллиард долл.

Она признана ответственной за прошлогодний пожар в Калифорнии — самый разрушительный в современной истории штата. Как передает Ассошиэйтед Пресс, соглашение о сумме штрафа было достигнуто с представителями властей 14-ти населенных пунктов. Средства будут направлены на «погашение финансовых потерь налогоплательщиков» и на восстановление инфраструктуры. Пожар унес жизни 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов. Площадь выгоревшей территории превысила 620 кв. км.



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