Полиция Лондона выяснила имя мужчины, убитого в субботу на востоке британской столицы.

По данным Скотленд-Ярда, это 34-летний выходец из России Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной. Из сообщения полиции следует, что Жебровский подвергся нападению и умер от ножевых ранений. Задержаны двое подозреваемых, идет расследование. О случившемся проинформированы ближайшие родственники убитого. Посольство России проверяет его гражданство. Род занятий Жебровского-Стального не уточняется.