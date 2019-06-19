Перед Российской государственной библиотекой в Москве снова перекладывают гранитные плиты и монтируют лестницу.

Похожие работы здесь проводились три года назад по контракту на 3,4 миллиарда рублей. В департаменте капремонта «Ъ» объяснили, что сейчас лестницу ремонтируют из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания, а в 2016 году выполнялся текущий ремонт. Стоимости нынешних работ в департаменте не уточнили. Корреспондент «Коммерсанта» не обнаружил у библиотеки информационного щита о проведении работ. Источник издания сообщил, что ремонт может проводиться по закрытому тендеру, поэтому в мэрии не разглашают детали.