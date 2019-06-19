20-ти российским землевладельцам принадлежит почти 8 млн га  земли стоимостью более 470 млрд руб.

Это данные авторитетного издания Forbes. В составленном им рейтинге самых дорогих землевладений России лидирует «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Его стоимость превышает 68 млрд рублей, он занимает 650 тыс. га. И принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. На втором месте — агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова — 412 тыс. га стоимостью 46 млрд. Третью строчку рейтинга занимает «Мираторг» братьев Линников.