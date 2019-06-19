Израильская частная компания Black Cube пыталась собрать компромат на  Алексея Навального.

По сведениям The Wall Street Journal, в 2017 году с исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым встретился некий Патрик Дайан, который задавал вопросы о Навальном, в частности, спрашивал, как Ашурков переводит деньги оппозиционеру. Источники WSJ утверждают, что Дайан — сотрудник Black Cube, которую еще называют «частным Моссадом». Сам Навальный предполагает, что компромат на него собирали по заказу миллиардера Алишера Усманова.