К  крушению малазийского Боинга в Донбассе могут быть причастны российские военные Сергей Мучкаев и Олег Пулатов.

По сведениям голландского телеканал NOS, первый командовал зенитно-ракетной бригадой, расположенной в районе Курска и руководил отправкой перевозившего ЗРК конвоя. Второй — начальник разведывательно-диверсионного подразделения — также мог быть причастен к транспортировке «Бука». Еще одним подозреваемым голландский телеканал называет главу разведгруппы Сергея Дубинского с позывным «Хмурый». Эти имена называются неофициально: Международная следственная группа назовет виновных сегодня на специальной встрече с журналистами.