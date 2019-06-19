В ООН потребовали независимого расследования смерти экс-президента Египта.

В частности, Верховный комиссариат по правам человека настаивает на проверке условия содержания Мухаммеда Мурси в заключении. Накануне бывший президент выступал с речью на судебном заседании по своему делу, потерял сознание и умер. Власти Египта утверждают, что смерть наступилв в результате сердечного приступа. Политику было 67 лет. В 2012 году, после «арабской весны» он выиграл президентские выборы, а уже через год его свергли военные и отправили в тюрьму. Мурси был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж. Ему вынесли смертный приговор, который заменили на пожизненный тюремный срок.