В первой сотне глобального рейтинга университетов по-прежнему только один российский ВУЗ.

Это МГУ им. М.В.Ломоносова. Ему, по версии британской компании «Квакварели саймондс», удалось подняться с 90-го места на 84-е. Ближайший его российский конкурент, — Новосибирский Госуниверситет — по прежнему находится в «третьей сотне»: в этом году он занял 231 место. СПбГУ поднялся с 235-й на 234-ю строчку. В нынешнем рейтинге представлено 25 российских университетов. 15 из улучшили свои позиции и только пять заняли более низкие места.