Росздравнадзор предупредил об увеличении активности мошенников

Злоумышленники под видом сотрудников службы вымогают в регионах деньги. Взамен они предлагают получить льготу или материальную компенсацию якобы за некачественное лечение или купленные лекарства. Своих жертв преступники находят по телефону. Росздравнадзор предупреждает, что он может заниматься только контрольно-надзорной деятельностью и его сотрудники не могут требовать с граждан деньги. По всем подобным случаям там предлагают обращаться в полицию.