Аэрокосмическое агентство США приостановило производство приборов для российской космической обсерватории «Спектр М»

Американское аэрокосмическое агентство приостановило производство приборов для российской космической обсерватории «Спектр М». Это произошло из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском, — сказали агентству РИА Новости в физическом институте РАН. По прогнозам российских ученых, запуск обсерватории должен состояться в начале 30-х годов. Представители института пожаловались на то, что деньги, которые выделяет Роскосмос на научные проекты все время сокращается.