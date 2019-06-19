Фонд Baring Vostok американского бизнесмена Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Компания передала 10% акций кредитной организации структурам Артема Аветисяна. Она выполнила решение Амурского суда, пишет издание РБК со ссылкой на представителя Аветисяна. Помимо российского суда акционеры «Восточного» судятся в Лондоне. С корпоративным спором в «Восточном» ранее связывал свое уголовное преследование сам Калви. Его и бизнес-партнеров обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка. Калви вину отрицал. Сейчас он находится под домашним арестом.