Голландские СМИ назвали имена военных, предположительно причастных к крушению Боинга в небе над Украиной в 2014 году

Завтра пресс-конференцию на эту тему даст международная следственная группа, занимавшаяся расследованием трагедии, в которой погибло 298 человек.

В новостной программе Nieuwsuur, выходящей в эфире нидерландского канала NOS, показали сюжет, в котором называются имена людей, вероятно причастных к катастрофе рейса MH17. Среди них ветеран ГРУ Сергей Дубинский, позывной «Хмурый», он, как утверждается, был организатором боевого применения комплекса «Бук», из которого был сбит Боинг. Второй – подполковник запаса российских ВДВ Олег Пулатов, позывной «Гроза», он мог находиться рядом с установкой в момент пуска. В материале также говориться о командире дислоцированной в Курске 53-й бригады ПВО российской армии Сергее Мучкаеве. Отмечу, что этот сюжет вышел накануне пресс-конференции Совместной следственной группы, которая, как ожидается, сегодня впервые назовет виновных в крушении Боинга. Фигурируют ли среди них россияне, о которых говорилось в материале голландских журналистов, неизвестно. Новые данные о катастрофе также обещала обнародовать расследовательская группа Bellingcat.

Следователи ранее заявляли о том, Боинг был сбит из «Бука» с подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области. Установку на Украину привезли из России. Москва свою причастность к катастрофе отрицает.

Оглашение имен виновных в гибели «Боинга» вряд ли изменит официальную позицию России, считает журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. Баунов не исключает, что люди, чьи имена сегодня назовут члены совместной следственной группы, теперь не будут чувствовать себя в комфорте и безопасности.

Члены следственной группы считают, что рейс MH-17 был сбит из «Бука» с подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области. Установку на Украину привезли из России. Москва свою причастность к катастрофе отрицает. В результате трагедии погибли 298 человек.