Мосгорсуд поддержал отказ от металлических клеток в пользу так называемых аквариумов или застекленных помещений

Председатель инстанции Ольга Егорова в то же время заметила, что опасается за безопасность участников процесса, если из помещения уберут любые ограждения. В свою очередь, в руководстве службы приставов заметили, что их подчиненные не смогут обеспечить безопасность без изоляции обвиняемых. В судебном департаменте Москвы подсчитали, что для полной замены клеток на стеклянные кабины московским судам может потребоваться около 30 миллионов рублей.