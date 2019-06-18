ООН призывает провести независимое расследование смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Накануне он скончался во время судебных слушаний. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека говорят о необходимости также проверить условия содержания экс-президента. По словам египетских властей, причиной смерти Мурси стал сердечный приступ. Ранее его адвокаты говорили о том, что их подзащитный страдает эпилепсией. Мурси обвиняли по целому ряду статей, в том числе, в шпионаже, госизмене, нападениях на протестующих.