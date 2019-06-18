Американское тюремное ведомство отменило перевод в нью-йоркскую тюрьму бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа

Американское тюремное ведомство отменило перевод в нью-йоркскую тюрьму бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Это произошло из-за вмешательства министерства юстиции, — пишет газета The New York Times. В ведомстве предупредили нью-йоркскую прокуратуру, что тщательно отслеживают перемещения Манафорта. Таким образом он останется отбывать срок в пенсильванской тюрьмы Канаан. 70-летнего бывшего главу предвыборного штаба Трампа приговорили к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов, сокрытии банковских счетов, даче ложных показаний.