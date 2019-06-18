Рост розничных цен на топливо в России с начала года соответствует параметрам соглашений с нефтекомпаниями, говорят в правительстве. Повышение оптовых цен в мае объясняется их восстановлением на уровень, близкий к экспортной альтернативе, объяснили в кабинете министров. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить сообщение о росте цен на бензин и дизель в Сибири и на Дальнем Востоке.