Руководство Чечни «не играет в ромашки» в вопросах территориальной принадлежности, предупредил спикер парламента республики Магомед Даудов. Так он ответил на высказывания спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова по поводу недавнего инцидента на границе регионов. На прошлой неделе жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: «Шелковской район» на окраине города. Позже стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Дагестана. Шихсаидов объявил, что работы по установлению административной границы переносятся на следующий год. Кроме того, он призвал не обострять ситуацию. По его словам, после произошедшего со стороны Чеченской республики на место приехали вооруженные люди, что могло быть неправильно истолковано местными жителями.