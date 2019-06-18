Работники хлебозавода в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Ранее они начали акцию из-за невыплаты зарплаты. Люди говорят, что не получали денег с начала года. Директор хлебокомбината Сергей Крыжевский подтвердил, что долг составляет не менее 14 миллионов рублей. Возникшие затруднения в интервью телеканалу РБК он объяснил банкротством компании, которой принадлежал хлебозавод.

Власти Московской области обещают возобновить выплаты в конце этой недели. Кроме того, они хотят запустить работу комбината, чтобы остановить рост его долгов.