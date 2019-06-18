Голландские журналисты назвали имена российских военных, вероятно причастных к крушению Боинга над Донбассом в 2014-м

Их сюжет вышел за день до пресс-конференции Международной следственной группы.

«Хмурый» и «Гроза» — это позывные ветерана ГРУ Сергея Дубинского и подполковника запаса российских ВДВ Олега Пулатова. Они «играли важную роль» в транспортировке зенитной установки «Бук», из которой был сбит Боинг, выполнявший рейс MH17. Дубинский был организатором боевого применения комплекса, а Пулатов мог находиться рядом с «Буком» в момент пуска. Об этом говорится в сюжете новостной программы, выходящей в эфире нидерландского канала NOS. Там также упоминается Сергей Мучкаев, командир дислоцированной в Курске 53-й бригады ПВО российской армии. Именно к ней, в соответствии с выводами Международной следственной группы, имела принадлежность установка «Бук». Между тем, завтра Совместная следственная группа проведет пресс-конференцию, расскажет журналистам о прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании трагедии. Ожидается, что впервые будут названы имена лиц, ответственных за крушение малазийского Боинга.

Ранее расследовательская группа Bellingcat, которая также выясняла причины гибели лайнера, сообщила о планах сегодня опубликовать новые данные по катастрофе.