Бывшего главу УЕФА Мишеля Платини допросили как свидетеля

Пресса пишет, что речь идет о расследовании обстоятельств выбора Катара местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. представители Платини говорят, что спрашивал о том, как выбирали Францию местом проведения чемпионата Европы 2016 года. Хотя Платини был задержан, он не арестован, – подчеркнули его представители.

Ранее появлялись сообщения о том, что выбор Катара для чемпионата мира стал результатом подкупа и давления. Однако, если ФИФА решит перевести первенство в другую страну, организацию попросту разорится, — уверен спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин.

В свою очередь, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сказал «Эху», что не верит в связь Платини с коррупцией.