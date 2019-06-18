Одиночные пикеты в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева прошли в Петрозаводске

Сторонники правозащитника требовали прекратить уголовное преследование. Акция была приурочена к началу заседания городского суда по уголовному делу Дмитриева, — передает «Радио Свобода». Сейчас историка и правозащитника обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Ранее по обвинению в изготовлении детской порнографии он был оправдан. Историк и его сторонники уверены, что дело сфабриковано в ответ на его профессиональную деятельность.