Прокуратура проверит все обращения жителей села Чемодановка Пензенской области

На прошлой неделе там произошла массовая драка. Один человек погиб. Сегодня в том районе прошел прием жителей, который организовал заместитель генпрокурора Сергей Зайцев. По факту событий в Чемодановке были возбуждено несколько уголовных дел. Сегодня суд в Пензе арестовал почти 30 человек.

Конфликт между местными жителями и цыганами, как сообщалось, вспыхнул из-за того, что нескольких цыган обвинили в попытке изнасилования.