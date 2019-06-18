Цены на бензин у производителей в прошлом месяце выросли на 17,5%

Об этом сообщают в Росстате. Накануне в правительстве поручили проверить информацию о том, что бензин дорожает в Сибири и на Дальнем Востоке. О росте сцен ранее предупреждали независимые автозаправки. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует топливную отрасль, говорят, что в среднем по стране серьезных перепадов цен не заметили. Некоторые случаи носят единичный характер, — пишет издание РБК. Ранее правительство заключило с крупнейшими нефтяными компаниями соглашение об ограничении оптовых цен на нефтепродукты. Это произошло после того, как весной прошлого года подорожали бензин и дизель.