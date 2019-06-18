Руководство МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации при расследовании дел, связанных с наркотиками

Замглавы ведомства Александр Горовой признал, что сегодня есть повод для ревизии соответствующей статьи Уголовного кодекса. В то же время он призывает оценивать ситуацию в комплексе и привлечь к диалогу родителей, дети которых пострадали от наркотиков.

Пристальное внимание к делам по так называемой наркотической статье привлекла ситуация с журналистом Иваном Голуновым. Его задержали и обвинили в наркоторговле. Сам Голунов говорил, что наркотики были ему подброшены и уголовное преследование связывал со своими публикациями.