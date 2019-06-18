Министерство юстиции обнаружило нарушения в работе ингушской правозащитной организации «Машр»

Ранее там прошла внеплановая проверка. Сами члены организации считают действия Минюста продолжением давления на действия общественных активистов в республике, — пишет сайт «Кавказский узел». В конце прошлого месяца Минюст приостановил деятельность совета тейпов Ингушетии. Все это произошло после массовых акций протеста в республике против соглашения о границе с Чечней. В Ингушетии считают, что регион теряет часть территории из-за этого договора.