Имена 4х человек, которые могут быть причастны к гибели Боинга в Донбассе,назвала сегодня голландская телекомпания NOS

Имена четырех человек, которые могут быть причастны к гибели малайзийского Боинга в Донбассе, назвала сегодня голландская телекомпания NOS. Это произошло менее, чем за сутки до пресс-конференции совместной следственной группы. Как ожидается, завтра участники расследования обнародуют новые детали, а также могут назвать основных подозреваемых в причастности к трагедии.

По сведениям голландских журналистов, ответственность за случившееся несут командующий53-й зенитной ракетной бригадой, которая дислоцируется в Курсе, Сергей Мучкаев, а также бывшие российские военные Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Дубинский, в частности, отвечал за разведку в самопровозглашенной ДНР.

По данным международной следственной группы, малазийский Боинг сбили ракетой из российского «Бука», которую запустили с территории, контролируемой сепаратистами. Погибли 298 человек.