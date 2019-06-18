Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов назвал попыткой давления обыски в музее «Собрание» Д. Якобашвили

Он напомнил, что 80% всех дел против бизнеса – это случаи, когда другие предприниматели привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов. Сообщалось, что в музее «Собрание» сегодня проводились следственные действия, туда приехали сотрудники ФСБ. По данным издания РБК, причиной могло стать уголовное дело, которое возбудили по жалобе бывшего партнера по бизнесу Давида Якобашвили.