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20:31, 18 июня 2019

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов назвал попыткой давления обыски в музее «Собрание» Д. Якобашвили

Он напомнил, что 80% всех дел против бизнеса – это случаи, когда другие предприниматели привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов. Сообщалось, что в музее «Собрание» сегодня проводились следственные действия, туда приехали сотрудники ФСБ. По данным издания РБК, причиной могло стать уголовное дело, которое возбудили по жалобе бывшего партнера по бизнесу Давида Якобашвили.



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