Адвокат бывшего главы УЕФА Мишеля Платини объяснил техническими причинами его задержание

По словам защиты Платини, того доставили в полицейский участок во Франции для дачи свидетельских показаний.

Спортивная пресса пишет, что речь может идти о расследовании фактов взяток при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года. Первенство пройдет в Катаре. Представители Платини сказали, что тот дал показания по делу о выборе страны проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года – он состоялся во Франции.